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В Совфеде назвали провокацией поставки Турцией оружия на Украину

Сенатор Климов назвал поставки Турцией оружия на Украину провокацией

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Поставки оружия на Украину в сложившейся ситуации являются провокацией, в Турции не могут этого не понимать. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов, его слова передает РИА Новости.

Так сенатор назвал подписанное Анкарой и Киевом соглашение, согласно которому производство беспилотников Bayraktar на Украине расширят. О нем ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В этой обстановке насыщение Украины оружием само по себе является провокацией, элементом подстрекательства. Не понимать этого в Анкаре не могут, но все равно делают, что печально», — сказал Климов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что средства на увеличение украинской армии Киев будет получать от западных кураторов. По его словам, такой ход является инициативой, которая направлена против России.

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Никита Абрамов
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