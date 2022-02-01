В Госдуме назвали источник финансирования для увеличения украинской армии

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что средства на увеличения украинской армии Киев будет получать от западных кураторов. Такой источник финансирования он назвал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, такой ход является очередной инициативой, направленной против России. «В самом украинском бюджете с ресурсами плохо, а значит, этот проект с экономической точки зрения будет оплачиваться западными спонсорами нынешних украинских властей», — отметил Новиков.

При том уровне безработицы, который в настоящее время есть на Украине, сформировать штаты, в том числе из числа наемников, будет несложно, добавил депутат. Это следует расценивать как еще один шаг по превращению Украины в анти-Россию, заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч человек. По данным Страна.ua, численность Вооруженных силы Украины вырастет на 100 тысяч человек за три года, будет создано 20 новых бригад.