Инфекционист объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России. Ее слова передает РИА Новости.

По словам инфекциониста, рост заболеваемости COVID-19 в стране на данный момент продолжается. Он будет наблюдаться еще некоторое время, так как все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема, пояснила она.

Кроме того, стремительный рост показателей объясняется омикрон-штаммом, который уже доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Специалист напомнила, что он обладает большей заразностью, чем дельта-вариант.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который иначе называют «стелс-омикроном», выявили в 44 регионах России.