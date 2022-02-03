Песков ответил на вопрос «почему Путин не носит маску?»

Вокруг Президента России Владимира Путина принимаются максимальные меры предосторожности, поэтому он может во время публичных выступлений не носить маску. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что лица, контактирующие с Путиным, тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине.

«Президент в определенные моменты, особенно, когда это касается публичных выступлений, не надевает маску, однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

В конце января официальный представитель Кремля также сообщал, что Владимир Путин за все время пандемии ни разу не заражался коронавирусом.