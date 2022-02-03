В России задумали отменить ограничения для контактировавших с заболевшими

Ограничения для граждан, которые контактировали с заболевшими COVID-19, теряют смысл из-за особенностей нового штамма «омикрон». В Роспотребнадзоре решается вопрос об их отмене, заявила глава ведомства Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Свойства "омикрона": очень быстрая передача, не загруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс, — при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене», — пояснила Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре ответили на вопрос о превращении COVID-19 в сезонную инфекцию. По словам инфекциониста Александра Горелова, Россия пока не достигла даже минимального уровня коллективного иммунитета, который должен составлять не менее 80 процентов. «Так что эпидемиологический процесс пока еще продолжается», — заявил специалист.