Объявлен состав российских фигуристов на короткую программу командного турнира

Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на короткую программу командного турнира Олимпиады-2022. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В первый день соревнований 4 февраля выступят Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Ритм-танец исполнят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 6 февраля короткую программу представит Камила Валиева. Все фигуристы являются действующими чемпионами Европы.

Состав россиян на произвольную программу на данный момент не объявлен. После первой половины соревнований в команде могут поменять спортсменов в двух видах.

Командный турнир по фигурному катанию впервые появился в программе на Олимпиаде-2014 в Сочи, где россияне стали победителями соревнований. На Играх-2018 в Пхенчхане сборная заняла второе место, уступив канадцам.