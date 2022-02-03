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Объявлен состав российских фигуристов на короткую программу командного турнира

Валиева и Кондратюк выступят с короткими программами в командном турнире фигуристов на ОИ
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на короткую программу командного турнира Олимпиады-2022. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В первый день соревнований 4 февраля выступят Марк Кондратюк и пара Анастасия МишинаАлександр Галлямов. Ритм-танец исполнят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 6 февраля короткую программу представит Камила Валиева. Все фигуристы являются действующими чемпионами Европы.

Состав россиян на произвольную программу на данный момент не объявлен. После первой половины соревнований в команде могут поменять спортсменов в двух видах.

Командный турнир по фигурному катанию впервые появился в программе на Олимпиаде-2014 в Сочи, где россияне стали победителями соревнований. На Играх-2018 в Пхенчхане сборная заняла второе место, уступив канадцам.

Дарья Коршунова
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