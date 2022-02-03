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Женщина решила пропылесосить новый дом и нашла под ковром потайной сейф

Женщина обнаружила скрытый в полу сейф во время уборки в новом доме

Пользовательница TikTok @imthefookinglizardking рассказала, как решила пропылесосить новый дом и во время уборки нашла скрытый под ковром сейф, о существовании которого до этого не знала.

Женщина по имени Лиз опубликовала видео с находкой. На записи длительностью 20 секунд виден запертый потайной сейф, который хозяйка дома безуспешно пытается открыть.

«В ноябре я купила дом и только что обнаружила спрятанный в полу сейф. Дом был построен в конце 1970-х», — пояснила она. Поверх видео женщина разместила надпись: «Как же мне открыть его???»

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Видео набрало более шести миллионов просмотров. Позже женщина опубликовала еще одну запись, в которой рассказала о дальнейших попытках вскрыть тайник. Она пыталась позвонить и производителям сейфа, и нескольким слесарям. «Не будем терять время, поэтому: я позвонила производителю сейфа и узнала, что до понедельника они закрыты. Я звонила слесарям и получила несколько советов. В понедельник предприму следующие шаги. Я нашла его, когда пылесосила. Следите за чистотой полов!» — подробно описала она свои действия.

Пользовательница TikTok уточнила, что найти специалиста, который смог бы вскрыть сейф, оказалось сложнее, чем она ожидала: «Я связалась с десятью слесарями. Я не шучу. Четверо или пятеро из них заявили, что не работают с сейфами в полу».

Позже женщина рассказала подписчикам, что у компании-производителя не оказалось комбинации к сейфу, и ей пришлось искать местных мастеров, которые могли бы помочь ей вскрыть старый сейф.

В конце концов, она обратилась к мужчине по имени Джим, который заявил, что сможет рассверлить сейф за 700 долларов. Ему все-таки удалось вскрыть сейф, и он оказался пуст.

Владелица сейфа заявила, что обязательно спрячет в нем что-нибудь безумное, когда будет продавать дом, чтобы продолжить традицию.

Ранее сообщалось, что пользователь TikTok с ником @loganhunter_p из американского штата Западная Вирджиния обнаружил потайное помещение с окном, скрытое за фальшивой стеной в кладовой у себя в квартире. Он пояснил, что помещение находится на чердаке здания, и рассказал, что планирует декорировать его и превратить в место для отдыха.

Алиса Дмитриева
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