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Российским туристам разъяснили правила въезда на Бали

Россиянам для въезда в Индонезию с 1 февраля потребуется оформить спонсорское письмо

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Российские туристы могут прилететь на Бали по бизнес-визе, при этом всем путешественникам независимо от их статуса вакцинации придется пройти карантин и сдать ПЦР-тест. Правила въезда на остров разъясняет на своем сайте Ассоциация туроператоров России со ссылкой на туристический офис Индонезии в России (VITO Russia).

Согласно новым правилам, с 1 февраля россияне официально могут приезжать на Бали и на любой другой остров Индонезии по бизнес-визе с целью туризма. Так, к прежнему типу визы добавилась еще одна возможная цель визита, однако правила оформления въездных документов еще уточняются в министерстве иностранных дел республики.

«Для оформления бизнес-визы требуется спонсорское письмо, которое до настоящего времени могли оформить только специальные компании, работающие в Индонезии. Поэтому не совсем понятно, как это будет теперь реализовано в отношении значительно большего числа туристов, купивших тур или решившихся на самостоятельную поездку. Возможно, будет создан какой-то список рекомендованных компаний», — отметили в VITO Russia.

Помимо прочего, для въезда в Индонезию россиянам потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до поездки. По прилете туристы сдают еще один анализ и отправляются на карантин в заранее забронированный отель: полностью вакцинированные путешественники находятся на самоизоляции пять дней, привитые одной дозой — семь дней.

Третий ПЦР-тест сдается за день до окончания изоляции. Отмечается, что если первый или второй результат сделанного в Индонезии анализа окажется положительным, то в случае бессимптомного или легкого течения болезни туристов отправляют на карантин в гостиницу или в централизованный изолятор.

Ранее в феврале сообщалось, что остров Бали откроет границы для россиян, вакцинированных препаратом от COVID-19 «Спутник V». При этом туристам все равно придется сидеть на карантине, однако его срок сокращен с семи до пяти дней. Покидать популярный курорт и путешествовать по стране будет запрещено.

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Дарья Рыбак
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