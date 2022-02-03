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69-я параллель

Нейросеть научили следить за высокими льдинами в Арктике

Ученые из «Сканэкс» при помощи нейросети начали следить за высокими льдинами в Арктике

Фото: Shutterstock

Ученые из российской компании «Сканэкс» при помощи нейросети начали следить за высокими льдинами в Арктике, их проект позволит обеспечить безопасность судов. Об этом ТАСС рассказал представитель пресс-службы Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Данный проект получил государственную поддержку в рамках конкурса «Развитие-НТИ», который проводит Фонд содействия инновациям. У этой платформы нет аналогов ни в России, ни в мире, заверил представитель НТИ.

Глава отдела ГК «Сканэкс» Дмитрий Лубнин отметил, что эта разработка может стать основой специальной информационной системы. Ее могут применять капитаны судов, чьи маршруты пролегают по сложным ледовым участкам.

Специально подобранный алгоритм способен анализировать трафик всех судов и выстраивать прогноз вероятности их попадания в ледовый плен, подчеркнул Лубнин.

Ранее российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) в социальных сетях обратилось за финансовой помощью в создании «медвежьих патрулей» в Арктике.

В организации уточнили, что «медвежьи патрули» набираются из числа местных жителей — для их работы нужно оборудование. Людям необходимы специальные сигналы, которые позволят отогнать медведей для наблюдения за ними на расстоянии.

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Анна Щербакова
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