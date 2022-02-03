Пашинян заявил о близости к открытию железнодорожного сообщения с Азербайджаном

Армения и Азербайджан очень близки к разблокировке железнодорожной коммуникации между странами. Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании правительства, сообщает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

По его словам, в скором времени Ереван и Баку смогут зафиксировать первый результат усилий трехсторонней рабочей группы по разблокировке региональных коммуникаций.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян также добавил, что новым оператором железной дороги с Азербайджаном будет РЖД.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились восстановить железную дорогу между двумя странами еще на встрече в Сочи 26 ноября. Отмечается, что новая магистраль соединит всю приграничную территорию двух республик.