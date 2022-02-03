Путин поблагодарил Аргентину за регистрацию «Спутника V»

Президент России Владимир Путин во время встречи с коллегой из Аргентины Альберто Фернандесом поблагодарил его за то, что Буэнос-Айрес первым в Западном полушарии зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Аргентина первой из южноамериканских стран зарегистрировала российскую вакцину в декабре 2020 года.

«Я благодарен вам за то, что вы первая страна, которая зарегистрировала "Спутник V" в Западном полушарии. Сегодня первый контракт [на поставки вакцины] практически выполнен уже, из 20 миллионов доз почти 15 миллионов доставлено в Аргентину», — рассказал Путин.

4 февраля российский президент вместе с Фернандесом поедет в Пекин на зимние Олимпийские игры. В состав делегации Путина войдут десять человек вместо обычных 25. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, китайская сторона попросила сократить размер делегации из-за пандемии COVID-19.