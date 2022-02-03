Льготную ипотеку призвали продлить для двух категорий граждан

В феврале может начаться падение спроса на ипотеку из-за роста ставок. Чтобы обеспечить стабильный спрос, зампредправления ВТБ Анатолий Печатников призвал продлить льготную ипотеку для двух категорий граждан — врачей и учителей, сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что в настоящее время ипотечное кредитование по-прежнему показывает высокие темпы роста. «Мы видим рекордный спрос на ипотеку в январе: по нашим оценкам, за первый месяц этого года продажи рынка выросли на четверть и превысили 327 миллиардов рублей», — заявил Печатников и добавил, что после повышения ставок ключевыми игроками спрос может снизиться.

По прогнозам эксперта, ситуация на ипотечном рынке зависит от решения правительства по продлению программы льготной ипотеки на жилье в новостройках, которая завершается в июле 2022 года. «Важно продлить госпрограмму для врачей и учителей. По нашей оценке, в России сегодня это около 4,4 миллиона заемщиков, которые после 1 июля не смогут воспользоваться льготными условиями — даже "семейной" ипотекой», — рассказал Печатников.

В ВТБ не исключили дальнейшее повышение ставок по базовым ипотечным программам вслед за ключевой ставкой Центрального банка России. Печатников также отметил, что в случае завершения программы льготной ипотеки вырастет спрос на вторичное жилье.