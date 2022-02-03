Названо последствие завершения льготной ипотеки

Спрос на вторичную недвижимость в России в 2022 году может вырасти. Такое последствие завершения программы льготной ипотеки назвал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, сообщает РИА Новости.

Согласно прогнозу эксперта, спрос на вторичное жилье может вырасти на фоне завершения программ господдержки. Печатников подчеркнул, что на рынке недвижимости, как правило, высокую долю занимает продажа и покупка готовых объектов, которые приобретаются на собственные средства клиентов.

Льготная ипотека не распространяется на «вторичку», ее можно получить только на квартиру в новостройке, а максимальная ставка составляет семь процентов. Программа была запущена в 2020 году, а 1 июля 2021 года ее продлили. Ожидается, что программа завершится летом 2022 года.

Ряд участников рынка высказались за продление льготной ипотеки для определенных слоев населения. При этом Центральный банк в такой мере необходимости не видит: регулятор подчеркнул, что в стране существует множество других программ господдержки, поэтому в льготной ипотеке нужды больше нет.