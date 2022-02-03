Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названо последствие завершения льготной ипотеки

Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников спрогнозировал рост спроса на «вторичку»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Спрос на вторичную недвижимость в России в 2022 году может вырасти. Такое последствие завершения программы льготной ипотеки назвал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, сообщает РИА Новости.

Согласно прогнозу эксперта, спрос на вторичное жилье может вырасти на фоне завершения программ господдержки. Печатников подчеркнул, что на рынке недвижимости, как правило, высокую долю занимает продажа и покупка готовых объектов, которые приобретаются на собственные средства клиентов.

Льготная ипотека не распространяется на «вторичку», ее можно получить только на квартиру в новостройке, а максимальная ставка составляет семь процентов. Программа была запущена в 2020 году, а 1 июля 2021 года ее продлили. Ожидается, что программа завершится летом 2022 года.

Ряд участников рынка высказались за продление льготной ипотеки для определенных слоев населения. При этом Центральный банк в такой мере необходимости не видит: регулятор подчеркнул, что в стране существует множество других программ господдержки, поэтому в льготной ипотеке нужды больше нет.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
На Украине объяснили важность прямых закупок газа у России
Подмосковные медсестры начали голодовку из-за тяжести условий труда
Миру предсказали дефицит алюминия
Египет вооружится южнокорейскими САУ K9 Thunder
В российском регионе родители извинились перед властями за просьбу о новой школе
Режиссер фильма «Послезавтра» обвинил DC и Marvel в разрушении киноиндустрии
Лукашенко сравнил ситуацию в мире со Второй мировой войной
Блогерша раскрыла легкий способ обрести привлекательную внешность
Названо последствие завершения льготной ипотеки
В Подмосковье мужчина украл спрей для ног на полмиллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.