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В Казахстане захотели обложить налогом люксовые машины и загородные дома

Власти Казахстана предложили ввести налог на люксовые машины, яхты и загородные дома

Фото: Shutterstock

Власти Казахстана предложили ввести налог на роскошь, под который попадут люксовые машины, яхты, загородные дома и другое дорогостоящее имущество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства финансов республики.

В ведомстве сообщили, что вопрос введения налога будет проработан на площадке Министерства национальной экономики.

Так, повышенным налогом власти республики захотели обложить владельцев дорогостоящих автомобилей люксовых моделей, таких как Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и другие. Отмечается, что по таким авто должны быть исключены все льготы.

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К предметам роскоши также планируется отнести яхты, определенные классы летательных аппаратов и некоторую недвижимость, например, квартиры площадью более 300 квадратных метров и загородные дома площадью более 400 квадратных метров.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал бизнесменов, которые отказались принять участие в наполнении фонда «Народу Казахстана». Их он назвал «олицетворением олигополии» и обвинил в жадности. Глава государства заявил, что планирует выпустить специальный указ, регламентирующий процесс благотворительности со стороны крупного бизнеса.

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Алиса Реброва
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