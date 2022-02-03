Нутрициолог предупредила о риске комы из-за помидоров

Употребление некачественных помидоров может привести к отравлению и образованию камней в почках. Об этом рассказала нутрициолог Мария Розанова в интервью «Пятому каналу».

В частности, она предостерегла россиян от употребления томатов, выращенных у дороги или около химических предприятий. Розанова пояснила, что такие овощи могут содержать соли тяжелых металлов.

Кроме того, нутрициолог предупредила, что употребление незрелых томатов может привести к коме. По ее словам, это связано с тем, что в них содержится соланин — ядовитое органическое вещество, которое также содержится в незрелом картофеле. В то же время Розанова уточнила, что в таком виде овощ опасен для здоровья только в том случае, если съесть несколько килограмм.

Специалист рекомендовала есть только зрелые плоды, купленные в крупных сертифицированных магазинах. Также она посоветовала мыть овощи и снимать с них кожицу.

Ранее нутрициолог Анастасия Гаврикова сообщила, что есть помело не стоит при болезнях желудка, гепатите и нефрите. Эксперт напомнила, что в этом цитрусе много кислот.