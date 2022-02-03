Правительство утвердило меры поддержки туроператоров на 2022 год

Правительство России продлило еще на год меры поддержи туроператоров в сфере выездного туризма — взносы в резервный фонд «Турпомощи» отменены. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, еще на год утверждено сокращение взносов в фонды туроператоров на базе ассоциации «Турпомощь». Отмечается, что как и в предыдущие пандемийные годы компании будут платить «символический один рубль». Кроме того, взносы в фонды персональной ответственности за 2022 год сократятся в четыре раза и составят 0,25 процента от общей цены турпродукта в сфере выездного туризма.

«Мера направлена на поддержку устойчивости туроператорского рынка, поскольку пандемия коронавируса продолжается, а туристическая отрасль еще не восстановилась к докризисным показателям», — добавила руководитель Ростуризма.

Сообщается, что такие меры поддержки позволили туроператорам избежать массовых банкротств, при этом долги перед туристами по несостоявшимся из-за коронавируса турам сократились более чем на 80 процентов. В кабмине подчеркнули, что принятое решение о продлении поддержки отрасли не повлияет на обеспечение прав туристов, так как в резервных фондах достаточно средств.

Ранее в феврале в Ростуризме объяснили, какие страны считаются закрытыми и открытыми для российских путешественников при процедуре возврата туроператорами средств за отмененные из-за пандемии путевки. Так, понятие «открытая страна» обозначает государство, с которым у России восстановлено регулярное авиасообщение и которое принимает россиян с туристическими целями. К ним относятся ОАЭ, Доминикана, Турция и Куба.

