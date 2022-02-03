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Врачи назвали снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний продукт

Врачи Агапкин и Гинзбург заявили, что творог снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: Lena Kudryavtseva / Unsplash

Врач и телеведущий Сергей Агапкин и диетолог Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали продукт, снижающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По их словам, таковым является жирный творог. Выпуск телешоу доступен на YouTube.

Медики рекомендовали зрителям выбирать творог с жирностью от 5 до 18 процентов. Гинзбург заявил, что, согласно последним исследованиям, жирный творог полезнее, чем обезжиренный. «Чем больше в крови пентодициловой кислоты, тем меньше индекс массы тела, тем больше в крови содержание хорошего холестерина, и тем ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил врач.

Агапкин добавил, что у жирного творога есть и другие преимущества. В нем в 12 раз больше больше витамина A, чем в его обезжиренном аналоге. Кроме того, этот продукт содержит около шести процентом суточной нормы витамина D, тогда как в обезжиренном твороге его нет вообще.

Помимо этого, при ежедневном употреблении натурального творога нормализуется уровень глюкозы в крови. Агапкин добавил, что творог укрепляет костную систему, нормализует пищеварение, снижает риск возникновения сахарного диабета, а также улучшает работу щитовидной железы и сон.

При этом Гинзбург подчеркнул, что в употреблении любого продукта должна быть мера. «Норма потребления творога — порядка 150-200 граммов в день», — заключил врач.

Ранее Агапкин и Гинзбург рассказали, как правильно выбирать глазированные сырки, и предупредили о том, чем этот продукт может быть опасен. Специалисты уточнили, что в некоторых сырках содержатся «плохие жиры», а также слишком большое количество сахара. При этом наибольшую опасность представляют именно жиры, о наличии которых производители не всегда пишут напрямую.

Дарья Кучерявых
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