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Россияне высмеяли квартиру с огромным телевизором в санузле

В Екатеринбурге за миллион долларов выставили на продажу пентхаус с телевизором в санузле

Фото: Avito

В Екатеринбурге выставили на продажу пентхаус общей площадью 329 квадратных метров. Квартиру, оцененную в 79 миллионов рублей (почти миллион долларов), высмеяли пользователи сети. Фотографии объекта опубликовал городской портал E1.RU.

Всего в квартире шесть комнат. Интерьер, по мнению риелторов, выдержан в классическом английском стиле. В доме есть подземный паркинг и охрана. Само жилище оборудовано по последнему слову техники — там есть сигнализация, датчики движения, видеонаблюдение в комнатах, единый встроенный пылесос.

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27 января

Россияне оставили множество язвительных комментариев к новости о продаже жилища. Больше всего их рассмешил огромный плазменный телевизор, прикрепленный к стене в санузле, непосредственно над унитазом. «Шею можно свернуть, сидя на троне, если телик пытаться посмотреть», — отметил один из читателей. «Назначение телевизора в санузле вообще непонятно, тем более в таком ракурсе», — добавил другой. «Снова пестрота, цыганщина. Денег много, вкуса нет», — констатировал третий. Стоимость квартиры читатели также сочли неадекватной.

Ранее в одном из престижных жилых комплексов в центре Новосибирска выставили на продажу квартиру с золотыми обоями и колоннами. «Богатый» интерьер жилища тоже высмеяли пользователи сети.

Нина Ташевская
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Россияне высмеяли квартиру с огромным телевизором в санузле
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