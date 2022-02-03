Россиянка устроилась на королевскую яхту и раскрыла свою зарплату

Россиянка по имени Алеся, устроившаяся на яхту королевской семьи и проработавшая там больше трех лет, раскрыла реальную зарплату стюардесс на частных и чартерных судах. Своим опытом она поделилась в интервью с «Лентой.ру».

Собеседница заметила, что доход яхт-стюардесс варьируется от тысячи до пяти тысяч долларов в месяц. Причем сотрудницы частных яхт, которые обычно принадлежат одному человеку или семье, получают стабильную зарплату и различные бонусы.

Члены экипажа на чартерных судах, которые сдаются в аренду разным гостям, сильно зависят от чаевых. «Там зарплата, как в ресторане, полностью зависит от чаевых. Это может быть одна тысяча долларов, а может быть пять», — рассказала девушка.

Кроме того, она добавила, что обязанности немного отличаются. «На частных судах девушки должны хорошо знать сервис — подачу блюд, особенности кухни, особенности трапезы. На чартерных яхтах стюардессам нужно быть шустрыми, они не могут сказать, что устали. Необходимо постоянно находить контакт с новыми людьми», — пояснила россиянка.

Стюардесса также рассказала о преимуществах своей должности. «Огромным бонусом и плюсом является то, что мы практически не тратим денег. Всю провизию оплачивает компания, владелец. Даже банные принадлежности можно заказать, тебе их купят и привезут», — отметила девушка и добавила, что такая работа — отличный способ накопить на квартиру.

В январе стюардесса частной яхты Мария Роиг раскрыла плюсы и минусы своей профессии. Так, самой раздражающей частью работы девушка назвала строгую иерархию в индустрии. По ее словам, на больших яхтах члены экипажа не могут заговорить даже с капитаном.