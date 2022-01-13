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Стюардесса частной яхты назвала самую ненавистную часть своей работы

Стюардесса частной яхты пожаловалась на иерархию и высокую конкуренцию в индустрии

Фото: Erendiz Garten Hotel

Стюардесса частной яхты Мария Роиг (Maria Roig), базирующейся в Барселоне (Испания), раскрыла плюсы и минусы своей профессии. О своей работе она рассказала в интервью Express.

Так, самой раздражающей частью работы девушка назвала строгую иерархию в индустрии. По ее словам, на больших яхтах члены экипажа не могут заговорить с капитаном. «Вы ничего не можете обсудить с начальством, а просто делаете то, что вам сказали. Я ненавижу эту иерархию и нахожу ее очень разочаровывающей, потому что считаю всех членов экипажа равными», — считает Роиг.

Помимо этого, собеседница издания пожаловалась на высокую конкуренцию в индустрии и сексизм — женщины-члены экипажа (стюардессы или уборщицы) работают внутри яхты, например, убирают каюты, в то время как сотрудники-мужчины всегда работают снаружи: буксируют яхту и моют ее.

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По мнению стюардессы, одно из главных преимуществ ее профессии — личный повар, который готовит для всех сотрудников яхты. Кроме того, члены экипажа ничего не платят, живя и работая на судне, так как все расходы по питанию и обеспечению необходимыми туалетными и прочими принадлежностями покрывает работодатель.

«Для кого-то это может быть кошмаром, но лично я очень рада, что могу провести целый день со своими коллегами. Нам так весело! Мы всегда планируем какие-то веселые мероприятия, совместные походы в рестораны, экскурсии… Это как иметь настоящую семью на борту», — поделилась еще одним плюсом работы на яхте девушка.

Также Роиг отметила, что распорядок ее дня существенно меняется в зависимости от сезона. Например, зимой у стюардесс много свободного времени, однако в разгар сезона они могут работать по 16 часов в сутки.

Ранее в феврале 2021 года российская стюардесса, работающая в бизнес-авиации, рассказала о том, какие преимущества доступны представителям ее профессии. В первую очередь бортпроводница упомянула, что благодаря работе ей не приходится самостоятельно платить за проезд на такси и использование сотовой связи.

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Дарья Рыбак
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