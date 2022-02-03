Полиция ликвидировала лабораторию синтетических наркотиков в Ярославле

Полиция ликвидировала лабораторию по производству синтетических наркотиков в Ярославле. Об этом в четверг, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, лаборатория была обустроена в частном доме. При обыске обнаружили оборудование, реактивы и 30 килограммов готового мефедрона. Наркотик планировали реализовать на территории Ярославской области и близлежащих регионов. «По подозрению в противоправной деятельности задержаны жители Вологодской области: 22-летний молодой человек и 20-летняя девушка», — сообщила Ирина Волк.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 228.1 («Незаконное производство и сбыт наркотических веществ») УК РФ. В МВД заявили, что пресекли поступление на черный рынок около 60 тысяч разовых доз запрещенных веществ.

31 января сообщалось, что в Смоленске полицейские также ликвидировали крупную нарколабораторию по производству мефедрона.