В работе Google и YouTube произошел сбой

Пользователи Google и YouTube пожаловались на сбои в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные на сервисе Downdetector.

Сбой произошел 3 февраля около 14:30 по московскому времени. Жалобы поступают из различных городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Также проблемы возникают у юзеров из Белоруссии, Украины и некоторых других европейских стран.

О проблемах в работе YouTube на момент публикации материала сообщили около тысячи человек. Примерно столько же пользователей столкнулись с неполадками в работе Google.

По данным Downdetector, большинство пользователей YouTube (70 процентов) жалуются на работу веб-сайта, еще 15 процентов столкнулись с проблемами в приложении. Кроме того, у 14 процентов возникли проблемы с видеотрансляцией. Среди пользователей Google, сообщивших о неполадках, 60 процентов отметили, что у них не работает веб-сайт, у 30 процентов — поиск. Еще 10 процентов не смогли пройти авторизацию на сайте

Ранее в январе пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе сервисов. Жалобы поступали из США, Великобритании, Канады, России и Украины. В частности, большинство пользователей обратили внимание на неполадки в работе веб-сайта, другие столкнулись с проблемами в приложении, а также со входом в учетные записи.

