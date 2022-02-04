Умер сценарист «Человека с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов

Умер советский и российский сценарист, театральный драматург и писатель Эдуард Акопов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на его родственников.

Акопов скончался в возрасте 76 лет. По словам его близких, причиной смерти стал инфаркт, который он перенес на фоне коронавируса.

Эдуард Акопов родился 24 июня 1945 года в Баку. В 1972 году окончил обучение на Высших курсах сценаристов и режиссеров, обучался в мастерской Будимира Метальникова. Акопов наиболее известен известен как автор сценария фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «Солдат и слон», «Сдается квартира с ребенком». Его перу принадлежат и другие популярные советские и российские картины. В их числе — «Воскресный папа», «Бабушкин внук» и «Парк советского периода».

Он также являлся первым президентом Гильдии сценаристов СССР, впоследствии Гильдии Сценаристов России. На этот пост он переизбирался два раза подряд.