С парковки Верховного суда Украины исчезли автомобили на полмиллиона долларов

Верховный суд Украины заявил о пропаже с парковки ведомства 68 автомобилей на сумму почти полмиллиона долларов (445 тысяч). Об этом сообщает ТАСС.

«В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу улица Филиппа Орлика, 4, 4А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с собственником и материально-ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 523 569 гривен, которые принадлежали Верховному суду Украины», — говорится в сообщении суда.

Также указывается, что после исчезновения автомобилей Верховный суд Украины обратился в Национальную полицию.

В декабре прошлого года глава Верховного суда Украины Всеволод Князев, комментируя ситуацию вокруг отказа Конституционного суда допустить к присяге двух новых судей, которых назначил президент Владимир Зеленский вместо уволенных им председателя КС Александра Тупицкого и его коллеги Александра Касминина, отметил, что заявления представителей властей страны, сомневающихся в судебной независимости, являются недопустимыми.