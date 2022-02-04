Meta запретит аватарам приближаться друг к другу во избежание домогательств

Компания Meta (бывшая Facebook) запустит новую функцию «личных границ» в своих сервисах виртуальной реальности Horizon Worlds и Horizon Venues, которая запретит аватарам пользователей приближаться друг к другу ближе 1,2 метра во избежание домогательств. Об этом сообщается в блоге компании.

Идея новой функции появилась после того, как одна из пользовательниц пожаловалась, что ее аватар подвергся сексуальным домогательствам в Horizon Venues. Об этой ситуации 29 января писала газета Daily Mail. По словам женщины, ее виртуального персонажа окружили три мужских аватара, которые в течение нескольких минут делали непристойные намеки и скриншоты экранов, после чего потерпевшей пришлось снять гарнитуру и отключиться.

Meta сообщила, что нововведение не позволит аватарам вторгаться в личное пространство других пользователей, что поможет предотвратить «нежелательные контакты». Функция будет введена по умолчанию, ее невозможно отключить. В будущем разработчики планируют добавить настройки интерфейса и возможность управления размерами личных границ.

«Мы намеренно вводим личные границы по умолчанию, так как считаем, что это поможет установить поведенческие нормы, что важно для такой новой среды, как виртуальная реальность», — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что функция создания аватара стала доступна пользователям социальной сети Instagram. С ее помощью пользователи смогут создать в приложении персонализированный аватар: выбрать цвет кожи, волос и глаз, одежду и аксессуары. Когда настройка аватара будет завершена, то он сохранится в виде наклейки. После этого его можно будет использовать в переписке, постах и сторис.

