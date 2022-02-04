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Бывший посол Британии обратился к Западу с заявлением о Путине

Экс-посол Британии Мюррей заявил, что на Западе тиражируют «лживый бред» о планах России

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Бывший посол Великобритании и правозащитник Крейг Мюррей заявил, что тиражируемую на Западе информацию о намерении России вторгнуться на Украину следует расценивать как лживый бред. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter.

«Помните, ребята, что я вам говорил? Путин не будет нападать на Украину», — написал Мюррей.

Он также раскритиковал крупные западные СМИ, в которых работают «подхалимы и бараны». Британский дипломат призвал читателей отгородить себя от информационного мусора, чтобы «воспринимать происходящее в мире более непредвзято».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным рассказал о беспокойстве из-за ситуации с Украиной. Как уточнили в канцелярии, Джонсон назвал любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины трагическим просчетом. Кроме этого, премьер указал на необходимость найти путь, который «уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону».

Марина Совина
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