Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Кендалл Дженнер обвинили в пьянстве

Кендалл Дженнер выпила текилу своего бренда 818 из бутылки и подверглась критике в сети

Фото: @kendalljenner

Американская супермодель Кендалл Дженнер поделилась снимком с продукцией собственного бренда алкоголя 818 и подверглась критике в социальных сетях. Комментарии и фото появились в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость опубликовала серию снимков, на которых запечатлены любимые вещи, в частности, различные автомобили, собака, лошадь, спортивные инвентарь и другие предметы. На одном из кадров видно, что манекенщица пьет текилу 818 прямо из бутылки с помощью пластиковой трубочки. Таким образом она прорекламировала алкогольный напиток своей марки.

Подписчики не оценили новый пост Дженнер и обвинили ее в пропаганде пьянства. По их мнению, чаще всего только алкоголики предпочитают пить спиртные напитки прямо из бутылки, отказываясь от бокалов. «Кто пьет текилу так, будто это простая вода?», «Мне некомфортно от того, что Кендалл пьет текилу, как настоящий пьяница», «Зачем пропагандировать привычки алкоголика?», «Кто пьет алкоголь прямо из бутылки? Настоящая пьяница», «Меня сейчас вырвет», «Нельзя гордиться тем, что продаешь орудие убийства!» — высказывались комментаторы.

В ноябре прошлого года фанаты увидели в наряде Кендалл Дженнер неуважение по отношению к невесте. Манекенщица посетила праздник приятельницы в платье длины макси бренда Monot, которое оформлено разрезами, частично обнажающими верхнюю часть ее тела. «Я понял прикол с Кендалл Дженнер», — написал один из юзеров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Украинские фигуристы решили общаться на Играх на русском языке вопреки запрету
Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Россияне назвали главный признак идеального работодателя
В Норвегии сообщили о новом месте работы Столтенберга
Блокировку YouTube-каналов ДНР и ЛНР объяснили подготовкой атаки ВСУ
Виновник терактов в московском метро получил пожизненный срок
На Украине озвучили радикальный план по возвращению Крыма
В МИД оценили перспективу выдворения из России журналистов Deutsche Welle
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с канцлером Германии Шольцом
Пользователи сети назвали самые красивые достопримечательности мира
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.