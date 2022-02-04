Кендалл Дженнер обвинили в пьянстве

Американская супермодель Кендалл Дженнер поделилась снимком с продукцией собственного бренда алкоголя 818 и подверглась критике в социальных сетях. Комментарии и фото появились в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость опубликовала серию снимков, на которых запечатлены любимые вещи, в частности, различные автомобили, собака, лошадь, спортивные инвентарь и другие предметы. На одном из кадров видно, что манекенщица пьет текилу 818 прямо из бутылки с помощью пластиковой трубочки. Таким образом она прорекламировала алкогольный напиток своей марки.

Подписчики не оценили новый пост Дженнер и обвинили ее в пропаганде пьянства. По их мнению, чаще всего только алкоголики предпочитают пить спиртные напитки прямо из бутылки, отказываясь от бокалов. «Кто пьет текилу так, будто это простая вода?», «Мне некомфортно от того, что Кендалл пьет текилу, как настоящий пьяница», «Зачем пропагандировать привычки алкоголика?», «Кто пьет алкоголь прямо из бутылки? Настоящая пьяница», «Меня сейчас вырвет», «Нельзя гордиться тем, что продаешь орудие убийства!» — высказывались комментаторы.

В ноябре прошлого года фанаты увидели в наряде Кендалл Дженнер неуважение по отношению к невесте. Манекенщица посетила праздник приятельницы в платье длины макси бренда Monot, которое оформлено разрезами, частично обнажающими верхнюю часть ее тела. «Я понял прикол с Кендалл Дженнер», — написал один из юзеров.