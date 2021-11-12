В откровенном платье Кендалл Дженнер на свадьбе увидели неуважение к невесте

Американская супермодель Кендалл Дженнер появилась на публике в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

26-летняя знаменитость посетила свадьбу подруги Лорен Перец (Lauren Perez), где сфотографировалась в зеркало вместе с коллегами, манекенщицами Беллой Хадид и Хейли Бибер. В тот день Дженнер надела черное платье длины макси бренда Monot, которое оформлено разрезами, частично оголяющими верхнюю часть ее тела.

Читатели издания не оценили внешний вид героини материала, поскольку увидели в нем неуважение по отношению к невесте. «Она похожа на сосиску в оболочке», «А вот и стриптизерши», «Как можно настолько не уважать невесту, чтобы появиться на свадьбе в таком виде?», «Как обычно привлекает к себе внимание», «Мне смешно», — высказывались юзеры.

Ранее Кендалл Дженнер заподозрили в пластике из-за фото на выходе из клиники. Папарацци запечатлели девушку на выходе из здания, где расположен офис хирурга Джейсона Би Даймонда (Jason B Diamond). На снимках видно, что она направляется к машине с опущенной головой в тканевой маске для лица и солнцезащитных очках. Ее волосы собраны в хвост.