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Курс биткоина резко вырос

Курс биткоина вырос на 7,22 процента и достиг 39,6 тысячи долларов

Фото: Shutterstock

Курс биткоина на торгах 4 февраля резко вырос, свидетельствуют данные криптобиржи Coinbase. На момент публикации его стоимость равнялась 39,6 тысячи долларов.

Таким образом, рост котировок самой популярной криптовалюты за последние сутки составил 7,22 процента.

Bitcoin от TradingView

Рыночная капитализация биткоина на момент публикации равнялась 748,6 миллиарда долларов, что составляет 33 процента от всего криптовалютного рынка.

2 февраля криптоаналитик Бенджамин Коуэн представил прогноз, согласно которому курс биткоина может вернуться к росту через три недели. Перед этим он снижался в том числе на фоне новостей из России, власти которой обсуждали возможный запрет криптовалют в стране.

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Платон Щукин
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