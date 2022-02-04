«Безобидная» родинка на руке женщины оказалась раковой опухолью

В Великобритании женщина скончалась от рака после того, как врачи на протяжении восьми лет называли родинку на ее руке «безобидной». Об этом сообщает The Sun.

Как рассказал муж умершей в ноябре 2021 года Шарлоты Кернс Ричард, в 2009 году на левой руке жены появился небольшой нарост, похожий на родинку. Женщина обратилась к врачу, который заявил, что беспокоиться не о чем, так как это обычная родинка. В течение четырех лет нарост увеличивался в размерах и в итоге стал цепляться за одежду. В 2013 году Кернс провели операцию по удалению родинки, однако через два года она выросла снова, и женщине опять понадобилась операция. Весной 2017 года нарост появился вновь, и его опять удалили.

В 2019 году у Шарлоты Кернс случился приступ, и только тогда была проведена биопсия. Оказалось, что родинка была злокачественной меланомой. Более того, за то время, пока врачи игнорировали «безобидное», по их мнению, новообразование, метастазы раковой опухоли проникли в мозг женщины. Она перенесла операцию и курс химиотерапии, но выяснилось, что болезнь уже находилась в неизлечимой стадии и распространилась на легкие и позвоночник.

Британка скончалась в ноябре 2021 года. Сейчас ее родные судятся с медицинским учреждением, которое на протяжении десяти лет игнорировало новообразование на руке пациентки.

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