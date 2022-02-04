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Госдеп заявил о готовности США и России решать проблемы по безопасности

Госдеп заявил, что диалог США и РФ показывает готовность решать проблемы по безопасности
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Представитель американской стороны проинформировал Кулебу о последних контактах с российскими коллегами, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Прайс заявил, что Блинкен и Кулеба обсудили ситуации возле границ Украины и те шаги, которые страны готовы предпринять, чтобы «подтолкнуть Россию к выбору дипломатического взаимодействия, а не войны, и чтобы обеспечить безопасность и стабильность».

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Американский госсекретарь также сообщил Кулебе о своем взаимодействии с российскими коллегами. Диалог с ними показывает готовность решать общие проблемы по безопасности, подчеркнул Прайс.

Кроме того, Блинкен напомнил Кулебе, что США подтвердили «непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Вместе с союзниками Штаты готовы ввести жесткие ограничения против России, если она пойдет на эскалацию конфликта.

Ранее сообщалось, что Блинкен и Кулеба согласовали стратегию по «сдерживанию» России. Украинский министр также поблагодарил США за «беспрецедентную» помощь.

Марина Совина
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