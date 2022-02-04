Москвичам с СOVID-19 перестали делать повторный ПЦР-тест после выздоровления

В Москве у пациентов с COVID-19 после выздоровления перестали брать повторный ПЦР-тест на наличие инфекции. Об этом рассказали в нескольких столичных поликлиниках и в колл-центре по коронавирусу, передает РИА Новости.

Врачи одной из городских поликлиник заявили, что повторное диагностическое исследование сейчас не проводят, а карантин пациентам с COVID-19 закрывают автоматически. Отсутствие повторного ПЦР-тестирования подтвердили в другой столичной поликлинике.

Один из операторов на горячей линии Москвы по COVID-19 сообщил, что повторный тест на наличие коронавируса должны взять на 10-11 день. Он предложил обратиться за более подробной информацией в поликлинику или на портал mos.ru. При этом, по информации другого оператора колл-центра, повторный тест в Москве не берется после выздоровления с 24 января.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19. При этом он подчеркнул, что в городе число новых случаев COVID-19 увеличилось почти на 70 процентов, госпитализаций — на 40 процентов.