В США сравнили переговоры по Донбассу с театром кабуки

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью ТАСС заявила, что Вашингтон готов поддержать серьезное возвращение к переговорам о мире в Донбассе, если окажется полезным.

«Но в последние несколько лет это были переговоры в стиле театра кабуки», — привела сравнение Нуланд. При этом она не ответила прямо на вопрос о конкретных действиях США для поддержки реализации Минских соглашений на фоне отказа главы

МИД Украины Дмитрия Кулебы от предоставления особого статуса Донбассу, поскольку, по ее словам, не видела этих заявлений.

Вместе с тем Нуланд подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский заявляет Вашингтону о готовности к выполнению минских договоренностей, «однако Москва тоже должна обеспечить, чтобы ее обязательства и обязательства ЛНР и ДНР выполнялись».

Она добавила, что Вашингтон верит в реализацию Минских соглашений при наличии доброй воли всех сторон, отметив, что это потребует и того, чтобы Россия была готова прекратить оказывать военную поддержку (ЛНР и ДНР — прим. "Ленты.ру") и вывести силы с Украины». Нуланд также согласилась с тем, что реализация минских договоренностей потребует также шагов Киева.