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Жители одного города России совершили больше всего путешествий в 2021 году

Жители Екатеринбурга в 2021 году стали путешествовать на 143 процента больше, чем в 2020-м

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самыми путешествующими россиянами в 2021 году стали жители Екатеринбурга. Об этом говорится в результатах исследования страхового дома ВСК и финансового маркетплейса «Сравни.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

В среднем в 2021-м россияне стали путешествовать вдвое больше, чем в позапрошлом году. Почти половина всех туристов (47 процентов) отправились в поездки внутри страны, например, летом основная их доля посетила отечественные морские курорты в Краснодарском крае и Крыму. Среди заграничных направлений самым популярным стала Турция.

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По данным исследования, екатеринбуржцы одни из самых часто путешествующих россиян — количество их поездок в 2021 году увеличилось на 143 процента по сравнению с 2020 годом. Немного уступили им жители Казани (135 процентов) и самарцы (133 процента). Меньше всего проявили интерес к перемещениям жители Владивостока: спрос вырос на 69 процентов.

Кроме того, чаще всего путешествовали молодые люди от 25 до 34 лет — 25 процентов от общего числа, на втором месте люди в возрасте от 35 до 44 лет — 21 процент, реже остальных отправлялись в поездки пенсионеры — менее 10 процентов.

Ранее в феврале были названы направления внутри России, куда отправиться в путешествие на День всех влюбленных обойдется на одного человека менее чем в пять тысяч рублей — ими стали Санкт-Петербург, Махачкала и Владикавказ.

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Дарья Рыбак
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