Врач рассказала о нетипичном осложнении после COVID-19

У переболевших COVID-19 пациентов изменится запах пота. О таком нетипичном осложнении после инфекции рассказала в беседе с Ura.ru врач гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова.

Она напомнила, что у переболевших коронавирусом возникает множество серьезных осложнений. Филатова рекомендовала после выздоровления следить за микроэлементами. По ее мнению, они могут спровоцировать возникновение аутоиммунных заболеваний в организме.

У многих пациентов после коронавируса меняется флора кишечника, предупредила врач. По этой причине могут появляться высыпания на коже и специфический запах.

Филатова призвала после перенесенной коронавирусной инфекции сдать необходимый набор анализов. Это может быть биохимия, микроэлементы: калий, натрий хлор, селен цинк, витамины группы B и D, C-реактивный белок, гормоны щитовидной железы, перечислила медик.

Ранее врач-ревматолог, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Александр Шишкин заявил, что проблемы со здоровьем после перенесенного COVID-19 связаны с затягиванием процесса, долго не исчезающими синдромами и развитием после болезни аутоиммунных патологий у людей, которые к ним предрасположены.

Помимо этого, врач добавил, что осложнения могут наблюдаться в течение года и даже больше. При этом люди, у которых есть аутоиммунные заболевания, могут не иметь серьезных осложнений после коронавируса, так как их может защищать принимаемая ими противовоспалительная терапия.