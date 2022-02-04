«Чемпионат» запустил проект о спортсменах олимпийской сборной России

«Чемпионат» в рамках зимней Олимпиады в Пекине запускает уникальный спецпроект «Герои сборной России», посвященный российским спортсменам.

Информация об абсолютно всех российских участниках удобно собрана в современном формате вертикальных карточек. Они содержат в себе небольшие, но понятные рассказы: истории успеха, достижения спортсменов, интересные личные факты и яркие высказывания. Это один из самых фактурных олимпийских проектов не только для «Чемпионата», но для всего российского спорта. Напомним, что на предстоящих играх наши олимпийцы выступают в таких дисциплинах как биатлон, хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл, шорт-трек, керлинг и санный спорт.

«В Пекин отправились более двухсот спортсменов, но далеко не все наши олимпийцы знакомы широкой аудитории. «Чемпионат» исправляет ситуацию: проект «Герои сборной России» познакомит с каждым, кто будет защищать честь страны на важнейшем турнире. Мы впервые рассказываем обо всех наших спортсменах в уникальном, быстром и современном формате сторис. Команда «Чемпионата» проделала огромную работу и уверена, что такое представление олимпийцев поможет лучше узнать героев сборной России», — отметил директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.

