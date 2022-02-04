Немецких журналистов запретили пускать в Госдуму по поручению Володина

Журналистов немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) запретили пускать в Госдуму и отказали в аккредитации на ее мероприятия по поручению спикера палаты Вячеслава Володина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.

По поручению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала «RT DE» в ФРГ принято решение запретить допуск в Государственную Думу журналистов германской телерадиокомпании «Дойче Велле». Им также будет отказано в аккредитации на мероприятия Государственной Думы. Пресс-служба Госдумы

До этого Володин написал в своем Telegram-канале, что меры российского правительства против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) могли быть еще более жесткими. Он отметил, что возмущение представителей правительства и общественности Германии относительно запрета деятельности DW в России выглядит странным.

Разве это не то же самое, что вы делаете против «RT DE»? Вы сами не следуете тем принципам, которые озвучиваете.

Нарушая свободу слова, свободу распространения информации, по сути вводите цензуру, действуете против основных демократических ценностей. Это грязное пятно на вашей репутации. Те, кто пытается таким образом вести себя против нашей страны, должны понять: пора заканчивать с этими решениями. Вячеслав Володин Спикер Госдумы

По мнению спикера, только взаимное уважение, отсутствие двойных стандартов может вам помочь вести диалог с Россией.

В заключение. Меры, принятые нашим Министерством иностранных дел, полностью поддерживаются депутатами. Более того, считаем, что они могли бы быть еще более жесткими. Недружественные действия против нашей страны без внимания не оставим. Вячеслав Володин Спикер Госдумы

С чего все началось?

17 декабря 2021 года немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала RT. В ведомстве сообщали, что RT запустила онлайн-программу на немецком языке, не имея лицензии на вещание в Германии. Отмечалось, что за это RT может грозить штраф в размере до полумиллиона евро или запрет на вещание.

22 декабря прошлого года стало известно, что немецкоязычный медиарегулятор MABB потребовал снять с вещания в Европе телеканал RT DE. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил RT DE, вещающий из студий в Москве, из сетки. Пресс-служба канала назвала эти действия незаконными.

1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии.

Ответ России на запрет вещания RT DE

3 февраля МИД России объявил, что в стране будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE. Отмечалось, что Москва закрывает корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Также ведомство планирует инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

Реакция Германии

На запрет вещания DW в этот же день отреагировало Министерство иностранных дел (МИД) Германии, назвав подобный шаг лишенным всяких оснований. В министерстве предупредили, что подобный шаг усугубит российско-германские отношения.

Если эти меры действительно будут реализованы, это в значительной степени ограничит свободное освещение независимыми журналистами событий в России, что особенно важно в политически напряженные времена МИД ФРГ

Ведомство также сочло неуместными сравнение между Deutsche Welle с российским телеканалом RT DE. В заявлении утверждается, что сотрудники немецкого телеканала работали в России в качестве внештатных журналистов «на основании действующего законодательства и с соответствующей лицензией». По словам представительства министерства, RT DE вещает в Германии без лицензии и не подавало заявку на ее получение, на основании чего Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ вынесла решение о запрете вещания российского телеканала в стране.

Согласно немецкому законодательству, RT DE имеет возможность подать судебный иск против решения государственного органа [по надзору] за СМИ МИД ФРГ

Также на решение российского правительства ответил Союз журналистов в Германии, призвал президента России Владимира Путина отменить санкции против Deutsche Welle (DW). Глава союза журналистов Франк Ибералль (Frank Überall) назвал ответные меры российских властей на запрет вещания немецкоязычного телеканала RT DE «дешевой реакцией».

В отличие от пропагандистского канала RT DE, Deutsche Welle предлагает независимую и критическую журналистику Глава союза журналистов ФРГ Франк Ибералль

В союзе журналистов Германии подчеркнули, что ожидают от правительства Германии «ясного протеста» против санкций России. «Правительство ФРГ несет ответственность за Deutsche Welle и ее сотрудников. Это нужно ясно дать понять Москве», — заявили в организации.

«Это очень смешно»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смешным призыв Союза журналистов Германии (DJV) ответить на решение российского правительства ввести санкции против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW). Захарова привела текст заявления, в котором DJV призывает правительство Германии «громко опротестовать акт цензуры».