Захарова назвала смешным призыв ответить на меры России против Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смешным призыв Немецкого союза журналистов (DJV) ответить на решение российского правительства ввести санкции против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW). Она написала об этом в своем Telegram-канале.
Захарова привела заявление, в котором DJV призывает правительство Германии «громко опротестовать акт цензуры». Также в немецком союзе журналистов сочли меры России «ограничением свободы прессы».
«Это очень смешно. Потому что: Союз журналистов Германии громче всех требовал ограничить работу RT DE, немецкое правительство постоянно подчеркивало, что не имеет отношения к блокировкам RT DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы», — отметила представитель ведомства.
Ранее российский МИД заявил, что в России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE. Также ведомство планирует инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.
1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. В конце декабря 2021 года немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Представители телеканала сочли действия медиарегулятора незаконными и объявили, что планируют добиваться пересмотра этого решения в судебном порядке.