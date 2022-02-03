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Союз журналистов Германии призвал Путина отменить санкции против Deutsche Welle

Глава союза журналистов в Германии Ибералль назвал меры России против DW дешевой реакцией
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Союз журналистов в Германии призвал президента России Владимира Путина отменить санкции против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW). Об этом сообщается на сайте DW.

«Германский союз журналистов призывает президента России Владимира Путина немедленно отменить запрет на вещание Deutsche Welle, о котором было объявлено сегодня в полдень», — говорится в заявлении организации. Глава союза журналистов Франк Ибералль (Frank Überall) назвал ответные меры российских властей на запрет вещания немецкоязычного телеканала RT DE «дешевой реакцией».

«В отличие от пропагандистского канала RT DE Deutsche Welle предлагает независимую и критическую журналистику», — высказался Ибералль. В организации также подчеркнули, что ожидают от правительства Германии «ясного протеста» против санкций России. «Правительство ФРГ несет ответственность за Deutsche Welle и ее сотрудников. Это нужно ясно дать понять Москве», — заявили в Союзе журналистов Германии.

Ранее стало известно о том, что в России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE. Сообщалось, что Москва закроет корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро DW. Также МИД планирует инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. В конце декабря 2021 года немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Представители телеканала сочли действия медиарегулятора незаконными и объявили, что планируют добиваться пересмотра этого решения в судебном порядке.

Асель Минбаева
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