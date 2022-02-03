Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД ФРГ отреагировал на российские меры против Deutsche Welle

МИД ФРГ заявил, что санкции против Deutsche Welle усугубят российско-германские отношения

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на решение российского правительства ввести санкции против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW), назвав подобный шаг лишенным всяких оснований. Об этом сообщается в заявлении представителя внешнеполитического ведомства, попавшего в распоряжение «Ленты.ру».

В министерстве предупредили, что подобный шаг усугубит российско-германские отношения. «Если эти меры действительно будут реализованы, это в значительной степени ограничит свободное освещение независимыми журналистами событий в России, что особенно важно в политически напряженные времена», — заявили в МИД ФРГ.

Ведомство также сочло неуместными сравнение между Deutsche Welle с российским телеканалом RT DE. В заявлении утверждается, что сотрудники немецкого телеканала работали в России в качестве внештатных журналистов «на основании действующего законодательства и с соответствующей лицензией». По словам представительства министерства, RT DE вещает в Германии без лицензии и не подавало заявку на ее получение, на основании чего Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ вынесла решение о запрете вещания российского телеканала в стране. «Согласно немецкому законодательству, RT DE имеет возможность подать судебный иск против решения государственного органа [по надзору] за СМИ», — добавили в МИД.

Материалы по теме:
Первый после Меркель. Новый канцлер Германии Шольц готов повернуть страну к социализму. Почему это не понравится немцам?
Первый после Меркель.Новый канцлер Германии Шольц готов повернуть страну к социализму. Почему это не понравится немцам?
9 декабря
Россия наложила санкции на Deutsche Welle. Немецкий телеканал блокируют в ответ на проблемы RT в Германии
Россия наложила санкции на Deutsche Welle.Немецкий телеканал блокируют в ответ на проблемы RT в Германии
00:00

Ранее российский МИД заявил, что в России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE. Сообщалось, что Москва закроет корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро DW. Также МИД планирует инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. В конце декабря 2021 года немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Представители телеканала сочли действия медиарегулятора незаконными и объявили, что планируют добиваться пересмотра этого решения в судебном порядке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Исчезнувший при омикроне симптом коронавируса вернулся со «стелс-омикроном»
Нурмагомедов объяснил ненависть к Макгрегору
Названы наиболее подверженные заражению омикрон-штаммом люди
В России задумали отменить ограничения для контактировавших с заболевшими
Раскрыто число жертв при ликвидации главаря ИГ
Минсельхоз анонсировал меры поддержки производителей хлеба и молока
МИД ФРГ отреагировал на российские меры против Deutsche Welle
Взрыв газа произошел в российском жилом доме
Пойманная в сети рыба проткнула рыболову живот и убила его
Звезда сериала «Хор» продаст роскошный дом ради путешествий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.