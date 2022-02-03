МИД ФРГ отреагировал на российские меры против Deutsche Welle

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на решение российского правительства ввести санкции против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW), назвав подобный шаг лишенным всяких оснований. Об этом сообщается в заявлении представителя внешнеполитического ведомства, попавшего в распоряжение «Ленты.ру».

В министерстве предупредили, что подобный шаг усугубит российско-германские отношения. «Если эти меры действительно будут реализованы, это в значительной степени ограничит свободное освещение независимыми журналистами событий в России, что особенно важно в политически напряженные времена», — заявили в МИД ФРГ.

Ведомство также сочло неуместными сравнение между Deutsche Welle с российским телеканалом RT DE. В заявлении утверждается, что сотрудники немецкого телеканала работали в России в качестве внештатных журналистов «на основании действующего законодательства и с соответствующей лицензией». По словам представительства министерства, RT DE вещает в Германии без лицензии и не подавало заявку на ее получение, на основании чего Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ вынесла решение о запрете вещания российского телеканала в стране. «Согласно немецкому законодательству, RT DE имеет возможность подать судебный иск против решения государственного органа [по надзору] за СМИ», — добавили в МИД.

Ранее российский МИД заявил, что в России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE. Сообщалось, что Москва закроет корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро DW. Также МИД планирует инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. В конце декабря 2021 года немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Представители телеканала сочли действия медиарегулятора незаконными и объявили, что планируют добиваться пересмотра этого решения в судебном порядке.

