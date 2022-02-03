В Госдуме прокомментировали меры России против Deutsche Welle

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что меры российского правительства против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) могли быть еще более жесткими. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Россия не оставит без внимания недружественные действия против страны.

«Меры, принятые нашим Министерством иностранных дел, полностью поддерживаются депутатами. Более того, считаем, что они могли бы быть еще более жесткими. Недружественные действия против нашей страны без внимания не оставим», — написал он.

3 февраля МИД России заявил, что в стране будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE. Также ведомство планирует инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. В конце декабря 2021 года немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Представители телеканала сочли действия медиарегулятора незаконными и объявили, что планируют добиваться пересмотра этого решения в судебном порядке.