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В Роспотребнадзоре сравнили заразность омикрона и гриппа

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон в два раза заразнее гриппа

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Омикрон-штамм коронавируса в два раза заразнее вируса гриппа. Именно поэтому он так быстро распространяется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает РИА Новости.

«Он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например, на сегодняшний день, и поэтому распространяется так быстро», — объяснила она.

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31 января

По ее словам, сейчас заражается большое количество россиян, однако большие цифры прогнозировались еще в декабре 2021 года. Значительная часть людей сейчас заражается омикроном, добавила Попова.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о снижении коллективного иммунитета в части регионов России. По ее словам, показатель коллективного иммунитета к COVID-19 заметно снизился в семи субъектах страны.

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Никита Абрамов
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