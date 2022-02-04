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Россияне потребовали убрать трехметрового Иисуса с «сакральной земли»

В Хакасии владелец трехметрового Иисуса отказался убирать распятие с «сакральной земли»

В Хакасии местные жители потребовали убрать трехметрового Иисуса, которого установили возле «сакральной земли» в Таштыпском районе. Об этом сообщает издание «Подъем».

Статую установили в ноябре 2021 года рядом с языческим пригорком, который является сакральным местом для хакасов. Предприниматель и владелец распятия Александр Исаков заявил, что крест никуда убирать не собирается.

«Мы поставили это распятие надолго, на всю оставшуюся жизнь, и убирать его никуда не планируем и не будем. Это окончательный ответ. Крест стоит на частной земле и никому не мешает, от сакральных мест — сто метров», — рассказал мужчина.

По его словам, жители Таштыпского района довольны, что там появился крест, а требования его убрать исходят из другого района. Предприниматель считает, что раздутый скандал является пиар-компанией местных чиновников.

«Это предвыборный ажиотаж, вот они разжигают межнациональную, межрелигиозную бучу, не задумываясь, как потом, сохранив лицо, от этого скандала уйти. Это глупость. Вроде умные люди, но нет тормозов», — заявил Исаков.

Ранее в Старой Ладоге Ленинградской области на территории Никольского мужского монастыря участники крестного хода в честь 800-летия князя Александра Невского избили полицейского, который сделал им замечание касательно их алкогольного опьянения. Мужчины хватали правоохранителя за руки и одежду, а в этот момент женщина била его палкой от хоругви по спине.

Никита Абрамов
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