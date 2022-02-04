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Назван доход для комфортной покупки «двушки» в ипотеку

Аналитик Цыпкин назвал комфортным для покупки «двушки» в ипотеку доход в размере ₽217 тыс.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Среднестатистической московской семье для комфортной покупки двухкомнатной квартиры в ипотеку необходим доход в размере 217 тысяч рублей в месяц. Такую сумму назвал старший аналитик группы региональных рейтинговых агентства АКРА Илья Цыпкин, сообщает «РИА Новости».

Эксперт подчеркнул, что приобретение «двушки» в столичной новостройке является непростым испытанием. «В среднем домохозяйству, состоящему из трех человек, потребуется доход порядка 217 тысяч рублей, чтобы оплачивать такую квартиру и при этом иметь средства на проживание в городе. До конца января мог бы требоваться чуть меньший доход — 210 тысяч рублей на одно такое домохозяйство», — рассказал Цыпкин.

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Агентство рассчитало необходимую сумму ежемесячного дохода с учетом того, что члены семьи продолжают покупать продукты питания, одежду, обувь, мебель и бытовую технику, а также оплачивать услуги ЖКХ, транспорт, отдых, обучение и образование.

Потребительские расходы в Москве, по данным Росстата, составляют около 39,5 тысячи рублей. При этом среди всех проанализированных агентством регионов России наименьший доход для покупки двухкомнатной квартиры в ипотеку необходим семье из Кабардино-Балкарии.

Ранее в январе эксперты назвали комфортный для выплаты ипотеки в России доход. Сумма составила 90,2 тысячи рублей на конец 2021 года. Уровень рекомендованного дохода вырос на 15,4 процента за полгода. При этом в Москве сумма оказалась вдвое больше, чем в среднем по России — 188,5 тысячи рублей.

Нина Ташевская
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