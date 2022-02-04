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Расследование установило причины гибели военнослужащих США в Кабуле

Расследование установило, что 13 солдат США погибли в Кабуле из-за взрывного устройства

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Гибель 13 американских военнослужащих в аэропорту Кабула во время теракта 26 августа 2021 года произошла из-за взрывчатки с металлическими подшипниками. Такие причины назвали в Пентагоне, передает РИА Новости.

Отмечается, что причины гибели солдат были установлены в ходе расследования.

26 августа в Кабуле произошла серия терактов. В результате двух взрывов и последовавшей перестрелки около аэропорта имени Хамида Карзая погибли как минимум 200 человек и были ранены около тысячи. Среди погибших были 13 американских военнослужащих.

Также в происшествии погибли несколько граждан Британии и боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

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Николай Чигасов
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