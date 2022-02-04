Сбер запустил в Казахстане онлайн-кредитование на покупку автомобилей

Дочерний банк Сбера в Казахстане, лидер на рынке автокредитования в дилерских центрах страны, запустил сервис онлайн-кредитования на покупку автомобилей у физических лиц. Об этом говорится в сообщении Сбера.

Для оформления автокредита на покупку транспортного средства у физлица достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении Sber KZ, зайти в раздел «Сервисы» и нажать на кнопку «Автокредит».

Максимальная сумма кредита составляет до 20 миллионов тенге (примерно 3,5 миллиона рублей), максимальный срок кредита — до 7 лет, при этом срок эксплуатации приобретаемого авто должен быть менее 20 лет.

«Нашей основной целью было упростить путь клиента по приобретению автомобиля. Вывод процесса в онлайн, на наш взгляд, является лучшим решением данной задачи. Одно из преимуществ заключается в том, что можно не только получить кредит на запрашиваемую сумму, но и узнать максимальную сумму, которую одобрит банк», — отметил Магомед Гулаев, управляющий директор Сбер Банка, дочернего банка Сбера в Казахстане.

В Сбере отмечают, что основными преимуществами нового сервиса являются выгодная процентная ставка, отсутствие комиссий и иных платежей, возможность выбора даты погашения, а также частичное и полное досрочное погашение без штрафных санкций.

