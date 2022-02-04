Российские автомобилисты оценили запрет на вождение после приема корвалола

Решение Верховного суда России отклонить иск россиянина, севшего за руль автомобиля после приема корвалола и лишенного водительских прав, не остановит «вакханалию», она продолжится в усиленном режиме. Так запрет на вождение после седативного препарата в беседе с NEWS.ru оценил глава Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, важна концентрация психотропного вещества в организме, его влияние на психофизическое состояние человека, а не сам факт наличия препарата в таблетке.

«Это, действительно, становится важным элементом коррупционной составляющей, когда очень часто инспектор на дороге начинает задавать наводящие вопросы человеку: как он себя чувствует, а не болит ли голова, а что он сегодня принимал», — заявил автоэксперт.

Хайцеэр отметил, что, как правило, люди не в курсе, какие вещества содержатся в препаратах, которые они пьют для купирования состояний вроде головной боли, отмечая лишь отсутствие изменений в сознании. «Поэтому, скорее всего, после постановления ВС такая вакханалия будет продолжаться в усиленном порядке», — заключил он.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД остановили россиянина и проверили на состояние опьянения. Освидетельствование выявило следы психотропного вещества, автомобилиста лишили прав. Мужчина обратился в Верховный суд, чтобы оспорить пункты освидетельствования, поскольку они не устанавливают минимальный порог концентрации таких веществ и не учитывают цель их употребления. Суд отклонил его иск.