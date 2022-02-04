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Количество снега на популярном южном курорте россиян удивило пользователей сети

Трехметровые сугробы на курорте Роза Хутор удивили россиян в сети

Количество снега на курорте Роза Хутор в Сочи вызвало удивление пользователей сети. Обстановку сняли на видео, ролик появился в Instagram-аккаунте @sochi_detka про жизнь южного города.

На кадрах показана обстановка в горах популярного курорта на высоте более двух тысяч метров. Так, можно увидеть последствия сильнейших снегопадов, которые прошли в последних числах января. Отмечалось, что глубина снежного покрова достигает трех метров, при этом суточный прирост снега продолжается.

Ролик восхитил пользователей в сети. Впрочем, некоторые юзеры вспомнили, что ситуация схожа с прошлым годом. «Ветер, конечно, не слабый», «На Поляне (курорт Красная Поляна — прим. «Ленты.ру») в прошлом году и в мае катались, а сноупарк закрыли 14 июля», «Надеюсь, как несколько лет назад, продлят до мая сезон», «Отлично! Сезон будет долгий», — написали они.

Ранее в январе власти Сочи объявляли штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. Так, местным жителям и туристам порекомендовали воздержаться от выходов в горы во время непогоды, а также не выезжать в горную местность на автомобилях, не оснащенных зимней резиной.

Дарья Рыбак
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