Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В МИД Украины отвергли возможность прямого диалога с Донбассом

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев отметает возможность прямого диалога с Донбассом
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alex Brandon / Reuters

Украинские власти отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала «1+1», передает ТАСС.

«Мы поясняем каждому гостю, каким является видение Украины имплементации Минских соглашений, потому что есть российское видение, и я вас уверяю, что Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают, и который, я могу вам подтвердить, на всех встречах, на всех уровнях очень четко отметается», — сказал Кулеба.

Ранее издание El Pais сообщило, что власти Украины поддержали план США и НАТО по снижению напряженности в отношениях с Россией. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не возражает против ответов Вашингтона на российские предложения по безопасности в Европе и поддерживает указанные шаги по деэскалации ситуации. «Если это предложение будет принято на взаимной основе, это будет означать, что Россия должна уйти», — подчеркнул он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп отказался привести доказательства фабрикации Россией видео об Украине
Япония задумала поставить Европе газ из своих запасов при эскалации на Украине
Раскрыты способности нового российского «Сириуса»
В российском регионе пропали два ребенка
США ввели санкции против нескольких граждан Белоруссии
Российская нефть снова подорожала
Власти Камчатки пригласили Лукашенко на вулкан
В Госдуме захотели увеличить выплаты для одной категории россиян
Netflix анонсировал премьеры 2022 года
Названа самая безопасная для планеты криптовалюта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.