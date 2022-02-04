Женщина потратила 25 лет на поиск утонувших в море деталей Lego

Женщина потратила 25 лет на поиск вынесенных на берега Дэвона и Корнуолла, Англия, деталей Lego, которые утонули в море. Как сообщает LADbible, британка создала проект, посвященный охоте на фигурки, и написала об этом книгу.

История началась 13 февраля 1997 года, когда грузовое судно, перевозившее контейнеры с различными товарами, попало в шторм. В итоге часть контейнеров, в том числе тот, в котором было пять миллионов деталей Lego, оказалась на дне.

Когда Трейси Уильямс узнала о случившемся, она вместе с семьей стала искать и собирать выброшенные на берег детали и фигурки. Семейство называло процесс поиска сокровищ изюминкой любой поездки на пляж. Дело настолько увлекло британку, что она превратила его в проект, о котором рассказывала на своих страницах в соцсетях, а потом и вовсе посвятила ему книгу.

В материале она отметила, что ее поразил тот факт, что выброшенные в воду фигурки принадлежали морской тематике. Проект Уильямс привлек множество людей к охоте на Lego-сокровища, и со временем жители разных стран, в том числе США, начали прилетать в Англию, чтобы отыскать детали.

Проект британки стал частью более широкого исследования, опубликованного в 2021 году, которое показало, что детали Lego могут сохраняться невредимыми в океане в течение почти 1,3 тысячи лет. Исследователи из Университета Плимута изучили детали, выброшенные на побережье Юго-Западной Англии, подтвердили возраст отдельных частей и взвесили их, а затем сравнили с аналогичными новыми деталями.

«Продукция Lego — одна из самых популярных в истории, и частью ее привлекательности всегда была ее долговечность. Детали специально созданы для того, чтобы с ним играли и собирали множество раз, поэтому неудивительно, что, несмотря на пребывание в море в течение десятилетий, фигурки очень хорошо сохранились», — отметил доктор Эндрю Тернер, доцент кафедры экологических наук.

Ранее сообщалось, что россиянам раскрыли способ разбогатеть на старых игрушках: они могут прибавлять в цене ежегодно по 10-11 процентов, что зачастую выгоднее инвестиций в акции, золото и облигации. Так, коллекционные наборы Lego ежедневно в больших количествах продаются на вторичном рынке, рассказала доцент факультета экономических наук ВШЭ Виктория Добрынская.